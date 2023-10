Aktuell Land

Kretschmann offen für schärferen Asyl-Kurs und Bezahlkarte

In der deutschen Flüchtlings- und Asyldebatte zeigt sich der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann offen für einen schärferen Kurs. »Alle Maßnahmen, die dazu dienen, irreguläre Migration einzudämmen, die müssen wir gehen«, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im Interview mit dem Südwestrundfunk (SWR) in Stuttgart. »Das heißt, wir müssen falsche Anreizfaktoren natürlich auch eindämmen. Und deswegen stehe ich einer Geldkarte sehr offen gegenüber.«