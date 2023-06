Aktuell Land

Kretschmann nimmt Strobl in Polizei-Affäre in Schutz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) in der Polizei-Affäre den Rücken gestärkt. Die Erkenntnisse aus dem Prozess gegen den Inspekteur der Polizei seien zwar »höchst unappetitlich«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Aber auch ein Minister habe das nicht erahnen können, wenn da nun diese sexuellen Details ans Licht kämen.