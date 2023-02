Aktuell Land

Kretschmann: Nach Berlin-Wahl nicht mehr Zoff in der Ampel

Das Ergebnis der Berlin-Wahl und das schlechte Abschneiden der FDP wird aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht für mehr, sondern für weniger Zoff in der Ampelregierung im Bund führen. Man sehe am Ergebnis in Berlin, wohin viel öffentlicher Streit führe, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. In der Berliner Landespolitik seien die Parteien im »Sich-behaken« noch schlimmer gewesen als im Bund. Das würden sich die Ampelparteien nun zu Herzen nehmen und weniger streiten.