Aktuell Land

Kretschmann mit Verdienstkreuz ausgezeichnet

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am Freitag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Auch fünf weitere amtierende und ein ehemaliger Ministerpräsident wurden im Rahmen der Zeremonie geehrt. Steinmeier würdigte damit am Freitag den langjährigen und engagierten Dienst der Politiker für die Demokratie, wie er bei der Verleihung der Orden sagte.