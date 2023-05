Aktuell Land

Kretschmann: »Meine Enkel spielen immer noch gerne mit mir«

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich bei einem Festakt zur Feier seines 75. Geburtstages bei seiner Familie bedankt - insbesondere bei seinen beiden Enkeln. »Sie sind der letzte Grund, warum ich am Ende doch ein zufriedener Mensch bin«, sagte Kretschmann am Mittwoch in Stuttgart.