Kretschmann: Mehr Mittel für Antisemitismusbeauftragten

Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung, Michael Blume, besser ausstatten. »Wir wollen dafür sorgen, dass der Antisemitismusbeauftragte seine Arbeit in Zukunft noch weiter intensivieren kann«, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag im Landtag in Stuttgart. Dafür müsse Blume auch gut ausgestattet sein. »Da wollen und werden wir nochmal nachlegen«, kündigte Kretschmann an, ohne genaue Details zu nennen. Zuvor hatten auch die Chefs der grün-schwarzen Regierungsfraktionen, Andreas Schwarz und Manuel Hagel, eine Aufwertung des Antisemitismusbeauftragten gefordert.