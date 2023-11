Aktuell Land

Kretschmann lobt Migrationsbeschlüsse: »Gut vorangekommen«

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht in den Ergebnissen der Bund-Länder-Verhandlungen zur Migration einen Beleg für die Handlungsfähigkeit der Politik. »Wir haben uns geeinigt und das zeigt: Die demokratischen Parteien dieses Landes sind handlungsfähig«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart.