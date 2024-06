Aktuell Land

Kretschmann kritisiert nach Wahlschlappe eigene Partei

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Kurs seiner Partei nach dem dramatisch schlechten Abschneiden der Grünen bei der Europawahl kritisiert. Man habe sich im Land nicht vom Bundestrend abkoppeln können, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Der negative Sog hat sich in den letzten Monaten verstärkt und reißt uns mit.«