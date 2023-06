Kretschmann kritisiert Ampel: »So kann man nicht regieren«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im südthüringischen Kreis Sonneberg war am Sonntag erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden. Dies hatte die Debatte über den aktuellen Höhenflug der AfD auch in bundesweiten Umfragen weiter angefacht. Kretschmann nannte den Erfolg in Sonneberg am Dienstag einen »kleinen politischen Dammbruch«. Die AfD in Thüringen sei definitiv verfassungsfeindlich und rechtsextremistisch, sagte er. Teilen der Rechtsradikalen sei es gelungen, aus den Grünen ein Feindbild zu machen.