Kretschmann krank: Absage mehrerer Termine

Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss krankheitsbedingt mehrere Termine in dieser Woche absagen. Er habe kein Corona und auch nichts Schwereres, sagte ein Sprecher des Staatsministeriums am Montag der Deutschen Presse-Agentur. An was genau Kretschmann leidet, wollte er nicht öffentlich sagen.