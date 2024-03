Aktuell Land

Kretschmann: Keine Mittel im Kampf gegen Flächenfraß

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sieht keine Chance für eine zeitnahe Reduzierung des Flächenverbrauchs im Südwesten - obwohl Grüne und CDU sich dazu im Koalitionsvertrag eigentlich verpflichtet haben. Er habe die Instrumente nicht, um die gesetzten Ziele zügig zu erreichen, räumte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart ein. Er begründete den Verzug auch mit den gegenwärtigen Krisen. Viele dringliche Sachen würden dazu führen, dass man andere wichtige Sachen hinten anstelle. Zudem gebe es Zielkonflikte: So brauche es weiterhin Flächen, um Wohnungen zu bauen oder um Industrie anzusiedeln.