Kretschmann: Kampf gegen Klimawandel nur global erfolgreich

Nach den Warnungen von Klimaexperten vor einem stärkeren Temperaturanstieg im Südwesten hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Bemühungen des Landes für Anpassungen an den Klimawandel unterstrichen. Der Kampf gegen den Klimawandel könne aber nur global erfolgreich sein, sagte der Grüne am Dienstag. »Wir können ja den Klimawandel in Baden-Württemberg nicht in Baden-Württemberg bekämpfen.« Nach neuen Daten des Klimasachverständigenrates, über die zuerst der SWR berichtet hatte, werden die Temperaturen im Südwesten stärker steigen als im globalen Durchschnitt.