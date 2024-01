Aktuell Land

Kretschmann kündigt verbindlichere Grundschulempfehlung an

Eine Rückkehr zur verbindlichen Grundschulempfehlung wird es nach Worten von Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Südwesten wohl nicht geben. Man könne sowas nicht einfach ohne Weiteres zurücknehmen, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstag dem Radiosender »SWR 1«. »Das sehe ich erstmal nicht.« Aber die Rückkehr zu einem neunjährigen Gymnasium wirke sich auf alle anderen Schularten aus, etwa die beruflichen Gymnasien oder die Realschulen. Also werde es schon so sein, dass man die Grundschulempfehlung »verbindlicher« mache. Kretschmann deutete an, dass es vielleicht noch eine zusätzliche Prüfung für die Kinder geben könne. Das sei derzeit alles in der Debatte.