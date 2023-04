Aktuell Land

Kretschmann hofft noch auf den Großen Froschkuttelorden

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht sich nur wenig aus Orden und Auszeichnungen am Revers. »Ich hab ja bisher nur Fastnachtsorden und bin mit denen auch durchaus zufrieden«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Besonders stolz sei er aber darauf, Träger des Froschkuttelordens der Narrenzunft Gole zu sein »für jetzt bald 50 Jahre Kuttel-Fraß«, sagte er. »Und wenn ich alt genug werde und dann noch hin kann, bekomme ich sogar den Großen Froschkuttelorden. Ein größeres Verdienst gibt es für mich nicht«, ergänzte der 74-Jährige. »Ordensmäßig gesehen.«