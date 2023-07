Kretschmann: Grüne nicht verantwortlich für AfD-Umfragehoch

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried aufgenommen in seinem Büro im Landtag.

Die AfD erzielt seit Wochen in Umfragen hohe Zustimmungswerte - in Baden-Württemberg lag sie zuletzt in einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des SWR bei 19 Prozent. Politiker von CDU und FDP werfen den Grünen vor, mit ihrem Vorgehen beispielsweise beim Gebäudeenergiegesetz für den Höhenflug verantwortlich zu sein.

Kretschmann verteidigte hingegen die Grünen-Linie, mit der fossile Energieträger aus der Energieversorgung verbannt werden sollen. »Wenn man jetzt den Klimawandel bekämpfen will und nicht nur darüber reden, dann landet man am Ende auch im Heizungskeller der Menschen.« Es sei verständlich und normal, dass die Menschen zunächst mit Unverständnis reagierten. »Das finden die erstmal nicht lustig.« Die Bürgerinnen und Bürger fragten sich, was es die Politik angehe, wie jemand heize. Doch ohne Zumutungen gehe es nun einmal nicht, sagte Kretschmann.

SWR-Bericht