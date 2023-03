Aktuell Land

Kretschmann gibt seinen potenziellen Nachfolgern Tipps

Auch wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann immer wieder betont, dass er nicht seinen Nachfolger bestimmen wird - so ganz raushalten will sich der Grünen-Politiker auch nicht. Er sei zwar kein Monarch, wiederholte er am Dienstag in Stuttgart auf Nachfrage einen Satz, den er seit Monaten vor sich herträgt. »Praktisch ist es aber auch so - ich kann mich nicht einfach auch total raushalten.« Von jemandem in seinem Amt werde erwartet, dass er das »vorsichtig begleitet«.