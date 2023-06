Aktuell Land

Kretschmann gegen zu hohes Tempo beim Heizungsgesetz

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich zurückhaltend zum Zeitplan für das geplante Heizungsgesetz geäußert. Zwar sei klar, dass man mehr Tempo bei der Energiewende brauche, »aber natürlich müssten die Planungen so möglich sein, dass sie auch zum Ende kommen, und davon werden die Verfahren abhängen«, sagte er am Sonntag in der ARD-Sendung »Bericht aus Berlin«. »Jetzt ist so lang da rumgemacht worden, bis das Gesetz jetzt allerdings auch gut steht. Und jetzt muss man nicht in den letzten Schritten ein solches Tempo vorlegen, dass wir damit in der Abstimmung nicht Schritt halten können.«