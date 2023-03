Aktuell Land

Kretschmann: Ganztag gegen Bildungsungerechtigkeit

Für Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist eine verlässliche Ganztagsbetreuung an den Schulen im Südwesten weiter der Schlüssel zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Tatsache sei, dass der Schulerfolg eines Kindes noch immer viel zu sehr von der sozialen Herkunft und dem Geldbeutel der Eltern abhänge, sagte Kretschmann beim Bildungskongress in Stuttgart am Freitag. Corona habe das noch einmal verstärkt. »Das können wir nicht hinnehmen. Dem müssen wir mit aller Kraft entgegensteuern«, forderte der Grüne. Wichtig sei, dass alle Kinder eine gute Hausaufgabenbetreuung und ein ordentliches Mittagessen bekämen. Das helfe gerade den Kindern, bei denen die Eltern daheim nicht gut helfen könnten.