Kretschmann fordert Pflichtversicherung bei Elementarschäden

Nach großen Überflutungen in Teilen Baden-Württembergs hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erneut eine Elementarschadenpflichtversicherung für Immobilienbesitzer gefordert. Bei einem Besuch in der vom Hochwasser besonders betroffenen Gemeinde Meckenbeuren sagte der Grünen-Politiker: »Die Botschaft ist: Man muss sich versichern.« Die Immobilienbesitzer müssten die Schäden an den Gebäuden solidarisch tragen. »Denn die öffentliche Hand muss weiterhin für die Infrastrukturschäden aufkommen. Sonst können wir das einfach nicht mehr schultern«, sagte Kretschmann am Montag.