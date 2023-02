Kretschmann: »Folgen der Schulschließungen unterschätzt«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Baden-Württemberg sollen Ende des Monats auch die letzten Corona-Auflagen kassiert werden, über die das Land selbst entscheiden kann. Beschäftigte in Arztpraxen und anderen ambulanten medizinischen Einrichtungen müssen dann keine Masken mehr tragen. Für Patienten und Besucher gilt die Maskenpflicht aber weiterhin bis zum 7. April. Offiziell soll die Corona-Verordnung am Dienstag beschlossen werden, sie träte dann am 31. Januar in Kraft. Ebenfalls wird von diesem Tag an die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben.

Er habe sich in der Zeit der Pandemie von Wissenschaftlern beraten lassen, sagte Kretschmann in dem Interview weiter. »Aber am Ende musste ich entscheiden.« In der Krise dürfe man nicht zögern. Und »Diese Hinterher-Schlaumeierei, die habe ich gefressen.«

Interview in der »Schwäbischen Zeitung«