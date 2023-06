Aktuell Land

Kretschmann für Widerspruchslösung bei Organspende

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich nach langer Skepsis in der Debatte um Spenderorgane für die sogenannte Widerspruchslösung ausgesprochen - also dafür, dass man automatisch als Organspender gilt, außer man widerspricht. »Wir liegen einfach zurück bei den Spenderorganen. Das ist ein Faktum«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Ich bin inzwischen überzeugt, dass die Widerspruchslösung ein gangbarer Weg ist.«