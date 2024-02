Aktuell Land

Kretschmann: Ereignisse von Biberach müssen Ausnahme bleiben

Die teils gewaltsamen Demonstrationen im Umfeld des politischen Aschermittwochs der Grünen in Biberach in der vergangenen Woche dürfen sich auch Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann nicht wiederholen. »Dass der Ministerpräsident in seinem eigenen Land eine Traditionsveranstaltung seiner Partei nicht durchführen kann, muss einmalig bleiben«, sagte Kretschmann am Dienstag nach einer auswärtigen Sitzung des Kabinetts in Brüssel.