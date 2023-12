Aktuell Land

Kretschmann: Ende der E-Auto-Förderung nicht nachvollziehbar

Ministerpräsident Winfried Kretschmann kann das abrupte Ende der Förderung von E-Autos nicht verstehen. »Das so abrupt zu machen, kann ich nicht nachvollziehen«, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Grundsätzlich sei es aber richtig, die Bezuschussung abzuschaffen. »Es ist natürlich klar, dass es für Autos keine Dauersubvention geben kann«, sagte Kretschmann.