Aktuell Land

Kretschmann begrüßt Gleitzeit-Versuch in Plochingen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat den Gleitzeit-Versuch einer Schulklasse in Plochingen gelobt. Es sei »mutig und respektabel«, das einmal auszuprobieren, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. Ob die Idee auch gut sei, merke man dann erst hinterher. »So genau muss man das machen, bevor man solche tiefgreifenden Reformen ausrollt: Dass man sie mal wirklich lebensnah überprüft«, sagte Kretschmann.