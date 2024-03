Aktuell Land

Kretschmann: Änderung des Status von Ukrainern nicht machbar

Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält es nicht für machbar, den Zuwanderungs-Status von Flüchtlingen aus der Ukraine zu ändern. Sie müssen in Deutschland bisher kein Asyl beantragen. Eine solche Änderung könne nur die Bundesregierung herbeiführen. Er könne nicht erkennen, dass die Regierung das verfolge, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. »Man wird da, was immer die Unionsseite möchte, zu keiner Einigung kommen.«