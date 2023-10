Aktuell Land

Kreissporthalle in Albstadt wird keine Flüchtlingsunterkunft

In der Kreissporthalle in Albstadt werden zunächst keine Flüchtlinge untergebracht. Die Menschen, die das Land dem Zollernalbkreis für November zuweist, werden nach Angaben des Landratsamts vom Montag nun im gesamten Kreis dezentral in kleineren Wohneinheiten untergebracht. Ein großer Baustein der Alternativlösung seien Container, hieß es in der Mitteilung. Hinzu kämen Gebäude in Albstadt sowie in weiteren Städten und Gemeinden im Zollernalbkreis. »Die Situation bleibt jedoch weiterhin angespannt, denn es müssen knapp 300 zusätzliche Plätze für Geflüchtete bis Ende des Jahres geschaffen werden«, erklärte Landrat Günther-Martin Pauli (CDU).