Kreise: Zollitsch drohen in Vatikan-Verfahren Sanktionen

Dem durch eine Missbrauchsstudie belasteten Freiburger Alt-Erzbischof Robert Zollitsch (84) könnten Kreisen zufolge bei einem kirchenrechtlichen Verfahren auch Sanktionen drohen. Bei Verfahren dieser Art im Vatikan sei es beispielsweise möglich, dass am Ende Zahlungen für soziale oder karitative Zwecke angeordnet werden, hieß es am Mittwoch in Kreisen der katholischen Kirche.