Kreis zur Rolle als Bundestrainer: »Keine definitive Lösung«

In den Gesprächen über den Bundestrainer-Posten hat Harold Kreis nach eigenen Worten noch keine fixen Absprachen mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) getroffen. »Es gibt noch keine definitive Lösung. Ich bin auch mit meinem Club eng in Verbindung. Ich werde nicht abstreiten, dass ich auch mit dem Verband in Beziehungen bin. Es ist noch nicht unter Dach und Fach«, sagte der Deutsch-Kanadier, der am Donnerstag 64 Jahre wird, bei MagentaSport. Eine mögliche Doppelrolle beim Nationalteam und bei den Schwenninger Wild Wings sei nicht möglich, sagte Kreis.