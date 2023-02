Aktuell Land

Kreis: Verbandsziel WM-Viertelfinale »realistisch«

Der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis geht die kommende Weltmeisterschaft zunächst vorsichtig an und hat noch keine konkrete Zielsetzung geäußert. »20 Jahre Lebenserfahrung haben mir auch gezeigt, dass man heute Ziele setzen kann und plötzlich hat man die Nominierung für die Weltmeisterschaft und Spieler X fehlt und Spieler Y fehlt«, sagte der 64 Jahre alte Deutsch-Kanadier am Montag in München, erklärte aber auch: »Wir haben die Ziele von Verbandsseite zur Kenntnis genommen. Für uns sind die Ziele sehr realistisch.« Er selbst wolle sich für das Turnier vom 12. bis 28. Mai aber zunächst zurückhalten.