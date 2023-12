Aktuell Land

Krankenhäuser bekommen 2024 mehr Geld für Behandlungen

Krankenhäuser in Baden-Württemberg erhalten im kommenden Jahr von den Krankenkassen mehr Geld für Behandlungen. Man habe sich auf eine Anhebung des sogenannten Landesbasisfallwerts um 5,3 Prozent geeinigt, teilten die Krankenkassen und die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) am Freitag in Stuttgart mit.