Aktuell Land

Krücke in U-Bahn eingeklemmt: 83-Jährige schwer verletzt

Wegen einer eingeklemmten Krücke ist eine Seniorin neben einer Stuttgarter Stadtbahn gestürzt und schwer verletzt worden. Eine ihrer Gehhilfen hatte sich in der sich schließenden Tür der U-Bahn verklemmt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 83-Jährige wollte demnach am Samstag in die Bahn einsteigen und setzte zunächst eine Krücke hinein. Sie schaffte es laut einer Polizeisprecherin nicht mehr, in den Zug einzusteigen, und stürzte, als dieser anfuhr. Rettungskräfte brachten die schwer verletzte Frau in ein Krankenhaus.