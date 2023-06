Aktuell Land

Kosten für den Häuslebau steigen nicht mehr so stark

Für Häuslebauer im Südwesten deutet sich eine Kostenentspannung an. Nachdem die Baupreise zuletzt zweistellig gestiegen waren, lag der Anstieg im zweiten Quartal erstmals seit zwei Jahren unter zehn Prozent. Das Statistische Landesamt bezifferte das Plus im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 am Mittwoch auf 7,3 Prozent. Und im Vergleich zum Jahresbeginn legten die Baupreise nur um 0,6 Prozent zu - das war der geringste Wert seit Ende 2020.