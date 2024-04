Aktuell Land

Kontrollaktion: Im Südwesten blitzt es knapp 14.000 Mal

Beim Blitzermarathon im Südwesten sind am Freitag 13.659 Fahrzeuge geblitzt worden - 430 mehr als im Vorjahr. Das teilte das Innenministerium am Samstag mit. Landesweit gab es demnach 425 Kontrollstellen. Knapp 1000 Polizistinnen und Polizisten sowie Beschäftigte der Kommunen waren an dem Tag im Einsatz. Mehr als 400.000 Fahrzeuge wurden kontrolliert. 113 Fahrverbote wurden ausgesprochen.