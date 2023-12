Konstanzer Fahnder finden gestohlene Boote in Bulgarien

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein besonderer Ermittlungserfolg sei die Beschlagnahmung eines sogenannten Festrumpfschlauchbootes mit 225 PS-Außenbordmotor im Wert von knapp 80.000 Euro an der bulgarischen Schwarzmeerküste gewesen. Das Boot sei im Sommer 2022 in Frankreich gestohlen und mit neuer Identität und professionell gefälschten Seriennummern in Bulgarien registriert worden.

Insgesamt habe es im Oktober rund 550 Kontrollen gegeben. Die gemeinsamen europäischen Fahndungstage sollen bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität helfen.

