Konjunkturerholung in Baden-Württemberg nicht in Sicht

In Baden-Württemberg ist noch kein Ende der Konjunkturflaute in Sicht. Im ersten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt nach einer ersten Einschätzung des Wirtschaftsministeriums preis-, saison- und arbeitstäglich bereinigt um 0,1 Prozent zurückgegangen, teilte ein Sprecher am Freitag in Stuttgart mit. In Deutschland hingegen war die Wirtschaftsleistung von Januar bis März nach Angaben der Statistiker gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent gestiegen.