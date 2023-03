Aktuell Land

Kompromiss zu Protest: Straßenblockade ohne Festkleben

Fünf Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben in Aalen (Ostalbkreis) eine Straße blockiert ohne sich wie sonst häufig auf der Straße festzukleben. Vor Ort hatte es ein Kompromissgespräch zwischen Beamten des Ordnungsamtes und den Protestierenden gegeben, wie die Stadtverwaltung Aalen am Mittwoch mitteilte. Man einigte sich darauf, dass sich die Protestierenden nicht festklebten und die Blockade am Mittwochmorgen nach 30 Minuten beendet werde. Die Aktivisten hielten sich an die Vereinbarung und stellten sich mit Protestschildern auf die Straße.