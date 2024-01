Aktuell Land

Kommunen könnten mit Mobilitätspass viele Millionen erzielen

Berechnungen des Verkehrsministeriums zufolge könnten die Städte und Landkreise in Baden-Württemberg mit der Einführung eines sogenannten Mobilitätspasses viele Millionen Euro für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs erzielen. Je nach Modell und Größe der Kommune seien jährliche Einnahmen von bis zu knapp 90 Millionen Euro möglich, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montag in Stuttgart. »Das kann in erheblicher Weise zur Stärkung der Finanzierung des ÖPNV beitragen.«