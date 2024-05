Aktuell Land

Kommunen bieten Trauerfeiern für Verstorbene ohne Angehörige

In mehreren Kommunen in Baden-Württemberg gibt es Trauerfeiern für Verstorbene ohne Angehörige. In Mannheim bieten die Kirchen einmal im Quartal die Möglichkeit, an unbedacht Verstorbene bei einem ökumenischen Gedenkgottesdienst zu erinnern. Auch andere Kirchengemeinden sorgen in solchen Fällen für einen würdevollen Rahmen, wie Stefan Herholz, der Sprecher der Evangelischen Landeskirche in Baden, bestätigt. In Karlsruhe finden an jedem ersten Montag im Monat auf dem Hauptfriedhof anonyme Sammelurnentrauerfeiern statt. In Heidelberg werden monatlich sechs bis zwölf Urnen von unbedacht Verstorbenen mit einer ökumenischen Zeremonie verabschiedet.