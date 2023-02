Aktuell Land

Kombiniererin Nowak schafft bestes Weltcup-Ergebnis

Jenny Nowak hat beim Weltcup der Nordischen Kombiniererinnen in Schonach den zweiten Platz belegt. Die 20-Jährige musste sich am Samstag im Schwarzwald nur Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen geschlagen geben. Die Norwegerin hat in dieser Saison alle acht Weltcup-Wettkämpfe für sich entschieden und steht bereits als Gesamtsiegerin fest. Hinter der drittplatzierten Japanerin Yuna Kasai belegte die 17 Jahre alte Nathalie Armbruster den vierten Platz.