Kombinierer Oftebro siegt in Schonach - Schmid auf Rang fünf

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben beim Heim-Weltcup in Schonach nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Julian Schmid belegte als bester Athlet aus dem Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch am Samstag den fünften Platz. Sein Rückstand auf Rang drei betrug 27,5 Sekunden.