Kollision mit Auto: Trike-Fahrer wird schwer verletzt

Ein 81 Jahre alter Trike-Fahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto im Main-Tauber-Kreis schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Dienstagnachmittag auf der Landesstraße 511 zwischen Oberlauda und Heckfeld, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ein 82-jähriger Autofahrer wollte demnach von einem landwirtschaftlichen Weg auf die Straße einbiegen und erfasste dabei das Fahrzeug mit drei Rädern. Der 81-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.