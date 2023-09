Aktuell Land

Kollision in Hüttisheim: Senior stirbt im Krankenhaus

Ein Pedelec-Fahrer und ein Motorradfahrer sind bei einem Unfall in Hüttisheim (Alb-Donau-Kreis) teils lebensgefährlich verletzt worden. Der Senior auf dem Pedelec starb am Freitag im Krankenhaus. Offenbar hatte der 82-Jährige beim Einfahren auf die dortige Kreisstraße die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, wie die Polizei am Freitag mitteilte.