Kollision auf Autobahn 5 - drei Verletzte

Bei der Kollision von zwei Autos auf der A5 bei Offenburg sind drei Menschen verletzt worden. Ein Schweizer Autofahrer war am Samstagabend in Richtung Norden unterwegs, als er vermutlich beim Einscheren nach einem Überholvorgang ein vor ihm fahrendes Auto berührte, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen kamen von der Straße ab und landeten in einem angrenzenden Acker.