Koch bekommt früheren Weggefährten an seine Seite

Deutschlands größter Handfeuerwaffen-Hersteller Heckler & Koch verändert seinen Vorstand. Mit dem Rüstungsmanager Andreas Schnautz rückt im Oktober ein neuer Finanzchef an die Seite des Vorstandsvorsitzenden Jens Bodo Koch, wie die Firma am Dienstag in Oberndorf mitteilte. Die beiden kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim Bremer Sonartechnik-Hersteller Atlas Elektronik, wo Schnautz bis Ende 2019 war. Zuletzt war er bei der Kieler Marineschiffswerft der Firma German Naval Yards tätig. Außerdem gab H&K bekannt, dass der bisherige Vertriebschef Marco Geißinger in den Vorstand aufrückt, der dann aus drei statt wie bisher aus zwei Personen besteht.