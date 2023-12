Aktuell Land

Knappe Niederlage für Ulm im Eurocup

Ratiopharm Ulm hat im Basketball-Eurocup verloren. Beim litauischen Club BC Lietkabelis unterlag das Team von Trainer Anton Gavel am Dienstag mit 90:94 (47:43). Mit einer Bilanz von 8:4 Siegen hat der deutsche Meister als Tabellenvierter in der Gruppe B dennoch beste Chancen auf den Einzug in die nächste Runde.