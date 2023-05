Aktuell Land

Klotter sieht steile Inspekteurs-Karriere skeptisch

Der ehemalige Landespolizeipräsident Gerhard Klotter hat Zweifel an der frühen Beförderung des Inspekteurs der Polizei geäußert. Er selbst hätte einen Kollegen mit mehr Führungserfahrung für die Stelle des Inspekteurs ausgewählt, sagte Klotter am Montag vor dem Untersuchungsausschuss um die sogenannte Polizei-Affäre. »Ich hätte mir das nicht so vorstellen können«, sagte er. »Meine Präferenz wäre das nicht gewesen.« Wenn man so jung auf eine solche Position komme, gebe es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr. Klotter war bis 2013 selbst Inspekteur der Polizei und im Anschluss Landespolizeipräsident.