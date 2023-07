Aktuell Land

Klinik in St. Blasien wegen Schmorbrands geräumt

Wegen eines Schmorbrands ist eine Klinik in St. Blasien (Kreis Waldshut) evakuiert worden. 70 Patienten seien vorsorglich aus einem Gebäude gebracht und in anderen Teilen der Klinik untergebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Verletzt wurde niemand. Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Arbeiten mit einem sogenannten Trennschleifer, einem elektrischen Werkzeug, hatten am Montag einen Funkenflug und den Schmorbrand verursacht. Es entwickelte sich Rauch, aber kein offenes Feuer.