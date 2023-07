Aktuell Land

Klimagruppe Letzte Generation blockiert Stuttgarter Straßen

Dutzende Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben am Samstag über Stunden mehrere Straßen und Zufahrten in und nach Stuttgart blockiert. Nach Angaben der Polizei klebten sich am Vormittag rund 40 Menschen auf insgesamt neun Straßen fest, einige betonierten ihre Hände auch ein. Blockiert wurden unter anderem die zentrale Theodor-Heuss-Straße, zwei Bundesstraßen und der Heslacher Tunnel. Laut Polizei staute sich der Verkehr zum Teil massiv in der Stadt. Der Protest sei aber friedlich verlaufen.