Kleintransport stößt frontal gegen Laster: Fahrer stirbt

Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Frontalzusammenstoß bei Eppingen (Kreis Heilbronn) gestorben. Polizeiangaben zufolge wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Der 40-Jährige war am Mittwoch aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer Bundesstraße erst in den Grünstreifen und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Sein Kleintransporter stieß mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen, kam auf der Fahrbahn zum Liegen und wurde noch von einem weiteren Auto erfasst. Der Lasterfahrer und der Autofahrer verletzten sich jeweils schwer.