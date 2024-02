Aktuell Land

Kleinkind von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) schwer verletzt worden. Der vierjährige Junge war nach ersten Erkenntnissen auf einem Tretrad auf dem Gehweg hinter seiner Mutter hergefahren, als ein Auto das Kind erfasste, wie die Polizei mitteilte. Der 84 Jahre alte Fahrer wollte laut einem Polizeisprecher in einen Parkplatz einbiegen. Der Unfall fand im Bereich der Einfahrt zu dem Parkplatz statt. Der Junge wurde mit seinen schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.